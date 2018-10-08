Кузбасские аграрии собрали миллион тонн зерна

КЕМЕРОВО, 8 окт — РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Кемеровской области намолотили 1 миллион тонн зерна, работы завершены на 91,4% уборочных площадей, средняя урожайность составила 22,2 центнера с гектара, сообщает региональная администрация.

"Аграрии Кузбасса собрали 1 миллион тонн зерна в бункерном весе, то есть до просушки и очистки. Всего на сегодняшний день в области обмолочено 489,4 тысячи гектаров, что составляет 91,4% уборочной площади", — говорится в сообщении.

По данным властей, уборочную кампанию завершили Мариинский и Прокопьевский районы. Хозяйства первой территории обмолотили 34,77 тысячи гектаров, намолотили 76,52 тысячи тонн зерна (в бункерном весе) при средней урожайности 22 центнера с гектара. Аграрии Прокопьевского района обмолотили 40,51 тысячи гектаров, собрав 99,8 тысячи тонн зерна (средняя урожайность составила 24,6 центнера с гектара).

Как пояснили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, несмотря на отставание уборочной кампании от темпов прошлого года из-за плохой весенней погоды и позднего сева, пшеницы намолочено 534,53 тысячи тонн, ячменя — 241,62 тысячи тонн, овса — 208,9 тысячи тонн. Средняя урожайность по региону, по данным ведомства, составила 22,2 центнера с гектара.

Кроме того, в Кузбассе завершается уборка картофеля: убрано 8,76 тысячи гектаров или 97,5% площадей. Валовой сбор составил 167,3 тысячи тонн, урожайность — 191 центнер с гектара. Уборка овощей открытого грунта проведена на 72,3%, валовой сбор — 23,9 центнера с гектара, урожайность — 257,1 центнера с гектара, отмечается в сообщении администрации.

В 2017 году кузбасские аграрии собрали 1,242 миллиона тонн зерна. Урожайность составила 20,7 центнера с гектара, что на 15,6% превысило показатели предыдущего года. Кузбасс попал в тройку лидеров по урожайности среди субъектов Сибирского округа, уступив только Красноярскому краю и Томской области.