США могут потеснить Россию в энергетике, заявил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что у США достаточно газа, чтобы потеснить РФ в Европе, но для этого нужно построить инфраструктуру, которой у Соединенных Штатов пока нет.
Он добавил, что у США "много природного газа, который добывается в Пермском бассейне (Техас)", однако производители вынуждены сжигать его из-за недостаточно развитой инфраструктуры доставки голубого топлива.
Это означает, что США нужно отстраивать инфраструктуру для того, "чтобы бросить вызов гегемонии России", считает Кудлоу.
В прошлом году из-за того, что инфраструктура США не справлялась со спросом потребителей на газ из-за слишком холодной зимы, страна вынуждена была покупать голубое топливо из-за рубежа. В частности, две партии СПГ прибыли в порт Бостона с "Ямал-СПГ" НОВАТЭКа.
Об инфраструктурных проблемах в газовой отрасли США отчитывался президенту США Дональду Трампу и глава минэнерго страны Рик Перри.