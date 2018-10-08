"МегаФон" признан самым быстрым оператором в РФ по версии компании Ookla

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания "МегаФон" получила награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных, говорится в пресс-релизе "Мегафона".

Об этом свидетельствуют более 7,9 миллиона замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за I и II кварталы 2018 года.

По данным компании Ookla, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: так, средняя скорость скачивания составила 24,68 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 10,57 Мбит/с. В измерении приняло участие более 7,9 миллиона российских пользователей, а замеры проводились с 1 миллион 455 тысяч 991 уникального устройства.

"МегаФон" постоянно работает над улучшением качества связи, развивая собственную сеть. Сегодня мы располагаем самой мощной группировкой базовых станций в России и остаемся первопроходцами эры быстрого интернета, сохраняя лидерство в 4G и тестируя возможности пятого поколения связи на актуальных кейсах повседневной жизни. Второй год подряд "МегаФон" признают лучшим по результатам миллионов замеров пользователей в нашей стране. Для нас большая честь получить поистине народную награду, а также огромная ответственность продолжать открывать новые возможности для наших клиентов в мобильном интернете", — отметил коммерческий директор компании "МегаФон" Влад Вольфсон, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Столичные абоненты "МегаФона" могут качать данные со средней скоростью 41,93 Мбит/с, а загружать — с 14,46 Мбит/с, что почти в два раза превышает показатели второго по средней скорости оператора. Также представлены результаты пользовательских замеров в Санкт-Петербурге, где средняя скорость скачивания для абонентов составила 25,74 Мбит/с, а загрузки — 14,46 Мбит/с.

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является одним из мировых лидером в области тестирования и анализа интернета.