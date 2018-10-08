С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил программу льгот и преференций для инвесторов и строительных компаний, которые завершают проблемные объекты, передает корреспондент РИА Новости.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного правительства, в октябре состоится заседание координационного совета по строительному комплексу, где эти мероприятия обсудят со строительным бизнесом.

"Ленинградская область – первый регион, который суммировал все предложения и создал такую программу. Некоторые из этих пунктов уже успешно применяются, некоторые – совсем свежие. Очевидно, что только компенсационные участки застройщикам сейчас неинтересны, поэтому мы сделали предложения, чтобы заинтересовать как можно больше инвесторов", — сказал Дрозденко.

Программа включает в себя несколько пунктов, среди которых такая мера, как включение социальных объектов застройщика на любых площадках в программу федерального выкупа "Стимул", и другие программы выкупа.

Согласно планам, соцобъекты для проблемных кварталов будут строиться за счет бюджета. Планируются предоставление новых земельных участков по 107-ОЗ, изменение критериев по программе "Светофор", снижение стоимости подключения к инженерным сетям (компенсация сетевикам "льготных тарифов"). Также в программу могут войти рассмотрение вопроса об отклонении от предельных параметров строительства, работа с разрешенными видами использования земельных участков. Предполагается внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, благоустройство прилегающих территорий в рамках муниципальных контрактов, кроме частных земельных участков.

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