Средний доход работающего пенсионера составляет 46 тысяч рублей

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сбербанк проанализировал статистику своих зарплатных клиентов и выяснил, что примерно половина россиян продолжают работать и после выхода на пенсию, а среднемесячный доход работающих пенсионеров составляет 46 тысяч рублей.
Исследование показало, что средняя зарплата женщин-пенсионерок ниже, чем у мужчин (30 тысяч и 37 тысяч рублей соответственно), в то время как пенсии различаются не так существенно.
Самые большие зарплаты пенсионерам предлагают в крупном бизнесе и бюджетных организациях (44 тысячи и 42 тысячи рублей соответственно). На самые небольшие оклады могут рассчитывать занятые в малом бизнесе.
Во втором квартале этого года средняя зарплата в этом сегменте составила 20 тысяч рублей, что может быть частично связано с искаженным отражением уровня доходов, отметили в Сбербанке.
Россияне начинают активно копить в 55 лет
Также в компании выяснили, в каком возрасте россияне начинают откладывать деньги.
Чтобы избежать искажения средних показателей авторы исследования исключили крупные вклады, превышающие сто миллионов рублей, и пришли к выводу, что к моменту выхода на пенсию у клиентов банка сбережения в среднем немногим превышают 150 тысяч рублей.
Исследование также показало, что структура потребления работающих пенсионеров остается привычной до 68 лет. В этом возрасте начинают снижаться затраты на путешествия, уступая место расходам на медицину.