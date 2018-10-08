Средний доход работающего пенсионера составляет 46 тысяч рублей

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сбербанк проанализировал статистику своих зарплатных клиентов и выяснил, что примерно половина россиян продолжают работать и после выхода на пенсию, а среднемесячный доход работающих пенсионеров составляет 46 тысяч рублей.

Заработная плата у этой категории граждан ниже, чем в среднем по экономике (32 тысячи рублей против 42 тысяч), но с учетом пенсий они получают даже больше, чем работающие — 46 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании крупнейшего банка страны.

Исследование показало, что средняя зарплата женщин-пенсионерок ниже, чем у мужчин (30 тысяч и 37 тысяч рублей соответственно), в то время как пенсии различаются не так существенно.

Самые большие зарплаты пенсионерам предлагают в крупном бизнесе и бюджетных организациях (44 тысячи и 42 тысячи рублей соответственно). На самые небольшие оклады могут рассчитывать занятые в малом бизнесе.

Во втором квартале этого года средняя зарплата в этом сегменте составила 20 тысяч рублей, что может быть частично связано с искаженным отражением уровня доходов, отметили в Сбербанке.

Россияне начинают активно копить в 55 лет

Также в компании выяснили, в каком возрасте россияне начинают откладывать деньги.

"После 50 лет россияне постепенно переходят к сберегательной модели поведения, и структура спроса на банковские продукты изменяется соответствующе. Так, граждане старше 55 открывают несколько текущих счетов (в среднем 1,35 на человека), отчасти, вероятно, диверсифицируя валютные риски. Каждый третий из них обладает депозитом, тогда как в возрастах до 55 лет — лишь каждый десятый", — отметили в кредитной организации.

Чтобы избежать искажения средних показателей авторы исследования исключили крупные вклады, превышающие сто миллионов рублей, и пришли к выводу, что к моменту выхода на пенсию у клиентов банка сбережения в среднем немногим превышают 150 тысяч рублей.

Исследование также показало, что структура потребления работающих пенсионеров остается привычной до 68 лет. В этом возрасте начинают снижаться затраты на путешествия, уступая место расходам на медицину.