Аналитик прокомментировал выбор лауреатов Нобелевской премии по экономике

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новые лауреаты экономической премии памяти Альфреда Нобеля Вильям Нордхаус и Пол Ромер расширили понимание того, что нужно учитывать при разработке макроэкономических моделей, рассказал РИА Новости директор Института анализа данных Deloitte Алексей Минин.

Королевская шведская академия наук объявила ранее в понедельник о присуждении премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским ЦБ в 1968 году, работающим в США профессорам Вильяму Нордхаусу и Полу Ромeру. Оба получат награду за исследования интеграции в долгосрочный макроэкономический анализ: Нордхаус — изменения климата, Ромер — технологических инноваций.

"Обе работы расширили понимание того, что нужно учитывать при разработке макроэкономических моделей. Это, видимо, и легло в основу решения жюри. Предыдущая премия вручалась за иррациональность поведения агентов в экономике. Работа эта (Ромера и Нордхауса — ред.) больше связана с взаимодействием экономики с природой, знаниями", — сообщил эксперт.

По словам Минина, работа Ромера посвящена эндогенному развитию, созданию экономики знаний, опыта людей, которую создают экономику в перспективе.

"То есть, это про то, как экономика развивается внутри, поощряя технологии, инновации, знания. Речь идет о том, что экономика может развиваться независимо от внешних факторов. Это тоже принципиально важно. По большей части мы с вами слышим, что внешнее влияние на нашу экономику приводит к тем и тем последствиям. Речь идет о том, что экономика может устойчиво развиваться, культивируя сама себя. Это второй подход в макроэкономическому моделированию в масштабах страны", — отметил он.

Исследование Нордхауса, в свою очередь, посвящено изменению климата и влиянию развивающейся экономики на климат. "Оба исследования посвящены схожей тематике с немного разных сторон. Одна часть — про климат и влияние климата на долгосрочные макроэкономические модели, а вторая часть — про эндогенное развитие за счет внедрения инноваций. Они хоть и разные, но немного об одном и том же — как взаимодействует экономика со знаниями, климатом", — заключил эксперт.