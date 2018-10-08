Кубань представит свой экспортный потенциал на выставке "Золотая осень"

КРАСНОДАР, 8 окт — РИА Новости. Краснодарский край представит на агропромышленной выставке "Золотая осень" свой экспортный потенциал, сейчас это в основном сырьевые поставки, однако регион ставит перед собой задачу значительно увеличить долю несырьевого экспорта и рассчитывает в этом на поддержку федерального центра, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край представит на выставке "Золотая осень" свой экспортный потенциал. Мы уже сотрудничаем с более чем 130 странами. Но надо признать, что сейчас это в основном сырьевые поставки – зерновых культур, пшеницы и кукурузы. Наша же задача, и на это обращает внимание президент России, значительно увеличить долю несырьевого экспорта. А это уже совсем другая экономика, совсем другие доходы аграриев. Безусловно, здесь нам необходима и поддержка со стороны Федерации", — сказал Кондратьев.

Губернатор рассказал, что на форуме край представит проект генетического центра для получения высокопродуктивного крупнорогатого скота. "Его реализация позволит в разы нарастить мясное и молочное поголовье, а значит, обеспечить не только страну качественными мясными и молочными товарами, но увеличить их экспортные поставки. Также нам важна поддержка правительства в вопросе модернизации Гулькевичского крахмального завода. Предприятие может стать крупнейшим производителем заменителя сахара в стране", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, на "Золотой осени" регион планирует провести ряд встреч с потенциальными партерами, обсудить поставки готовых товаров. "Краевые сельхозтоваропроизводители научились делать качественную, конкурентоспособную, экологически чистую продукцию. Более 55% товаров полностью соответствуют европейским стандартам. И если будет спрос, предприятия готовы значительно увеличить производство", — отметил глава края.

Ежегодная агропромышленная выставка "Золотая осень" с участием предприятий из регионов России и зарубежных стран пройдет в Москве с 10 по 13 октября. Общая площадь выставки составляет 70 тысяч квадратных метров, в 2017 году мероприятие посетили 100 тысяч человек, 90% из них – специалисты агропромышленного сектора из более чем 60 стран мира.

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