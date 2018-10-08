Последствия экономического кризиса в Евросоюзе ушли в прошлое, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Последствия экономического кризиса в Евросоюзе до некоторой степени ушли в прошлое, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на конференции в Брюсселе.

"Общая безработица ушла вниз до уровня, который мы достигли в 2007 году. Последствия экономического, финансового и социального кризиса в какой-то степени завершены", — констатировал он.

Международный финансовый кризис ударил и по Евросоюзу, где, в частности, возросла безработица, ухудшилась динамика ВВП, некоторым странам еврозоны пришлось просить внешнюю помощь, чтобы справиться со своими финансово-экономическими проблемами. Последняя страна валютного блока, которая вышла из программы внешней поддержки, была Греция, и произошло это лишь в августе нынешнего года. Однако, в частности, последние годы динамика безработицы и ВВП в Евросоюзе улучшается. Тем не менее безработица в Евросоюзе остается немалой – в 2017 году она была на уровне 7,6% по данным Евростата.