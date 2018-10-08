Кудрин предложил ограничить объем трат из ФНБ

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Профицит бюджета РФ в ближайшие три года будет на 1% ВВП выше официального прогноза Минфина России, и половину из этих средств стоило бы инвестировать в экономику страны, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"С точки зрения прогноза вероятность больше 50% или даже больше 80%, что у нас будет больше профицит, примерно, на 1% ВВП", — сказал Кудрин журналистам.

Он объяснил это тем, что Минфин заложил в проект бюджета на следующие три года слишком низкий прогноз нефтяных цен. По мнению Кудрина, в реальности они будут выше, примерно, на 10 долларов за баррель. Таким образом, объём ФНБ, который, по бюджетному правилу пополняется за счёт нефтегазовых доходов бюджета от цены нефти выше установленной цены отсечения (40,8 доллара в 2018 году), уже в следующем году достигнет 7% ВВП, и его средства можно будет инвестировать в экономику.

По мнению Кудрина, нельзя возвращать в экономику сразу весь объём этих дополнительных средств. "Если и возвращать — то в определённой сумме и по определенным правилам. Это должна быть сумма не больше 0,5% ВВП, но она должна быть постоянной, она не должна прыгать из года в год", — сказал Кудрин. Он предложил даже уточнить бюджетное правило и прописать это ограничение там.

"Если мы решим больше возвращать — тогда инвесторы должны будут скорректировать свои прогнозы по курсу", — добавил он, пояснив, что более существенное использование валюты из ФНБ внутри России приведёт к укреплению рубля.

Именно этот аргумент — укрепление рубля, которое негативно влияет на российских производителей, по его словам, является главным для противников смягчения бюджетного правила в правительстве. Основным противником является глава Минфина Антон Силуанов, который выступает за жёсткое исполнение бюджетного правила в его нынешнем виде. "В пределах этой величины — 0,5% ВВП — сейчас это слабый аргумент (противников смягчения бюджетного правила – ред.). С точки зрения влияния всех факторов на рост, лучше их тратить", — заявил Кудрин. "Но больше нельзя наращивать (расходы – ред.)", — подчеркнул он.