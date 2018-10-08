Ростех откроет во Вьетнаме центр по ремонту вертолетных двигателей

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания "ОДК-Климов" (входит в Ростех) и вьетнамская Helicopter Technical Service Company подписали дистрибьюторский договор о сервисном обслуживании вертолетных двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Компании будут заниматься поддержкой эксплуатации двигателей и главных редукторов вертолетов в 12 странах Азии", — сказали в госкорпорации.

Для реализации договора до конца 2018 года во вьетнамском городе Вунгтау будет создан центр интегрированной логистической поддержки "ОДК-Климов".

"В него войдут центр среднего ремонта вертолетных двигателей, склад запасных частей и агрегатов и представительство компании. Получение центром сертификата авиационных властей Социалистической Республики Вьетнам планируется в декабре 2018 года, после проведения пилотного ремонта одного двигателя", — уточнили в Ростехе.

В рамках соглашения Helicopter Technical Service Company, занимающаяся сервисным обслуживанием вертолетов российского производства, выступит дистрибьютором разработанных "ОДК-Климов" двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500 для гражданских воздушных судов в Индонезии, Малайзии, Камбодже, Тайланде, Вьетнаме, Мьянме, Лаосе, Австралии, Индии, Китае, Бангладеш и на Шри-Ланке.

В свою очередь "ОДК-Климов" будет ремонтировать силовые установки, поставлять двигатели, детали и узлы, запасные части, обучать персонал техобслуживанию двигателей и главных редукторов ВР-14/ВР-252.

"Мы предлагаем партнерам не отдельный продукт, а весь комплекс сопутствующих сервисных услуг и готовы осуществлять сопровождение силовых установок на протяжении всего их жизненного цикла. Такой подход позволит сократить сроки техобслуживания и ремонта двигателей, а также снизит затраты на эксплуатацию техники", — отметил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, слова которого привели в пресс-службе.

В свою очередь исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин выразил уверенность, что компании из РФ и Вьетнама смогут стать надежными партнерами, обеспечив своевременное и качественное послепродажное обслуживание и ремонт силовых установок, которые эксплуатируются не только во Вьетнаме, но и по всей Юго-Восточной Азии.