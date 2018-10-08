МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Около половины россиян продолжают работать и через пять лет после выхода на пенсию, а средний месячный доход работающего пенсионера составляет 46 тысяч рублей, следует из исследования Сбербанка на основе статистики данных его "зарплатных" клиентов.

"К 57 годам численность занятых женщин падает всего на 6%. К 60 годам продолжают работать 70% из женщин, работавших к 55, а к 63 годам эта доля сокращается до 47%", — сообщили эксперты.

У мужчин трудоспособность снижается быстрее: к 65 годам трудятся всего 43% от работавших в возрасте 60 лет.

К 75 годам на работе остается всего 2% мужчин и женщин, уточняется в исследовании.

Зарплата и уровень жизни

Продолжение трудовой деятельности позволяет работающим пенсионерам поддерживать уровень жизни, считают эксперты.

"В нашей статистике работающие пенсионеры в среднем получают заработную плату в размере почти 32 тысячи рублей в месяц. Это меньше, чем в среднем по экономике (около 42 тысяч рублей в месяц), но с учетом пенсии работающие пенсионеры получают даже больше, чем работающие граждане допенсионного возраста — 46 тысяч рублей в месяц", — сказано в исследовании.

Доход в сто тысяч рублей обеспечивают себе 4% пенсионеров.

Кто зарабатывает больше

Согласно данным банка, существует достаточно заметная разница в трудовых доходах пенсионеров в зависимости от их пола и типа работодателя.

Так, средняя заработная плата женщины-пенсионерки ниже, чем у мужчины: 30 тысяч рублей в месяц против 37 тысяч. В то же время размер пенсии отличается не столь разительно — 13,4 тысячи и 15,6 тысячи рублей соответственно.

С другой стороны, наибольшие доходы пенсионерам обеспечивает либо крупный бизнес, где во втором квартале текущего года платили почти 44 тысячи рублей, либо бюджетные организации, где пенсионеры могут рассчитывать на среднюю зарплату в 42 тысячи рублей. И в обоих случаях пенсия этих категорий превышает 15 тысяч рублей.

"Меньше всего, наоборот, получают в малом бизнесе. Здесь средняя зарплата во втором квартале составляла лишь 20 тысяч рублей, а пенсия — 12 тысяч рублей. Это может быть связано отчасти с искаженным отражением уровня доходов", — предположили в Сбербанке.