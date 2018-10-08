Турецкий бизнесмен предсказал Крыму коммерческий успех Гамбурга и Чикаго

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Крым благодаря мосту через Керченский пролив может стать крупным международным торговым регионом, сродни американскому Чикаго или немецкому Гамбургу, заявил глава общественного движения по развитию деловых и дружеских отношений "Россия-Крым-Турция", бизнесмен Яздан Кайя.
Кайя прибыл в Крым с официальным четырехдневным визитом для укрепления экономических и гуманитарных связей.
"Крым станет точкой пересечения торговых путей между Дальним Востоком, дальним зарубежьем и Турцией. Мы знаем, что ведется эпохальное строительство Крымского моста. Это не просто транспортный путь, это открытие нового торгового пути, который связывает Крым с частью некогда существовавшего великого Шелкового пути", — сказал Кайя журналистам.
Он добавил, что со строительством моста Крым встает на пересечении всех экономических интересов.
"Крым будет развиваться, и это предопределено именно строительством Крымского моста, как Чикаго, Гамбург и другие мегаполисы в торговым отношении. Крым станет таким же развитым регионом", — заключил турецкий бизнесмен.
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