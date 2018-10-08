Более 860 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2018"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Александра Науменко. Свыше 860 компаний из 34 стран мира участвуют в международной выставке "Агропродмаш-2018", что на 10% больше в сравнении с прошлым годом, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Михаил Толкачев.

XXIII международная выставка "Агропродмаш-2018" — "Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности", открывшаяся в понедельник в московском "Экспоцентре", проводится АО "Экспоцентр" при поддержке Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ под патронатом ТПП РФ.

По данным организаторов выставки, в ней принимают участие все регионы России, более 860 компаний из 34 стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, США, Японии и других. В рамках национальных экспозиций представлены компании из Германии, Италии, Китая, Дании, Бельгии.

"Если мы говорим по странам, то это примерно то же самое количество участников, если в целом по участникам — а их свыше 860, то их число выросло на 10%, и это опять же за счёт того, что регионы стимулируют их участие. Мы думаем, что эта тенденция также сохранится и в будущем", — сказал Толкачёв.

Толкачёв отметил, что отличие выставки этого года — большое количество российских экспонентов, их свыше 550.

"Эти компании осваивают всё большую номенклатуру товаров для производства в России, и это даёт существенный плюс. В этом году увеличивается количество регионов, которые поддерживают своих производителей — это Воронежская, Челябинская, Тверская, Тульская, Кировская области и Ставропольский край. Регионы дотируют участие своих компаний в выставке, продвигают их товары и услуги на российский и внешний рынок — это замечательное явление, мы его видим не на всех выставках, но на "Агропродмаша" оно проявляется во всё больших масштабах", — пояснил Толкачёв.

В свою очередь, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин подчеркнул на открытии выставки, что ее уникальный формат позволяет объединить всех сельхозпроизводителей, делая "Агропродмаш" "выставкой номер один в России".

"Агропродмаш" — крупнейший отраслевой проект, признанный абсолютным лидером среди российских выставок аналогичной тематики.

Проект сертифицирован знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок. По данным Общероссийского рейтинга, утвержденного ТПП РФ, "Агропродмаш" признан "Лучшей выставкой России" во всех номинациях по тематике "Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты". Более двух десятилетий выставка собирает ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков пищевого технологического оборудования, комплектующих, сырья и ингредиентов пищевой и перерабатывающей промышленности. В ней традиционно принимают участие наиболее значимые игроки этого рынка — крупнейшие мировые и европейские бренды и ведущие российские компании.