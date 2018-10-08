В WWF прокомментировали выбор лауреата Нобелевской премии по экономике

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Изменение климата оказывает все большее влияние на экономику, подтверждением чего является выбор лауреата Экономической премии памяти Нобеля, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Как ранее объявила Королевская шведская академия наук, премия по экономике за 2018 год, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена Вильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Нордхауса отметили за исследования по "интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ".

"Изменение климата всё больше влияет на экономику, у многих проектов появляется риск неконкурентоспособности в будущем, поэтому многие из них подвешиваются. Часто инвесторы действуют как роботы: вкладывают деньги в зависимости от категории рискованности", – сказал Кокорин.

По его словам, возможно, что в будущем придётся принудительно ограничивать выбросы парниковых газов и экономисты не могут не просчитывать в этой связи возможные риски.

"Принудительное снижение явно повлияет на конкурентоспособность тех или иных компаний, на рыночные отношения. Наиболее явно это влияет на угольную энергетику. Очень много угольных проектов находится в подвешенном состоянии и, следовательно, являются более рискованными для инвестиций", — добавил Кокорин.