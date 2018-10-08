Минфин старается минимизировать волатильность ОФЗ, сокращая предложение

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минфин РФ старается минимизировать волатильность ОФЗ, сокращая предложение бумаг, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя заявления главы Сбербанка Германа Грефа о потерях кредитной организации из-за высокой волатильности этих бумаг.

"Причины волатильности однозначны — это выход наших нерезидентов из бумаг. Условно это приводит к ценовым колебаниям на эти бумаги. А наша задача — минимизировать эти колебания. Поэтому мы и не выходили в последнее время, а если и вышли на рынок — то с минимальным объемом привлечения", — сказал Силуанов.

Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Сбербанк потерял определенную сумму из-за волатильности ОФЗ и надеется восстановить потери к концу года.

Российский финансовый рынок оказался под давлением с начала августа в связи с обсуждением возможного введения новых санкций США, которые могут затронуть новый государственный долг РФ. Ситуация усугублялась общей тенденцией оттока капиталов с развивающихся рынков.

На этом фоне доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за август сократилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с июлем— до 26,6% по состоянию на 1 сентября, что сравнимо с уровнем, зафиксированным в конце 2016 года.

Минфин 3 октября после месячной паузы возобновил традиционные аукционы по размещению ОФЗ, предложив бумаги на 20 миллиардов рублей. Однако спрос оказался слабым. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 7,4 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов. Второй аукцион по размещению ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 миллиардов рублей не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.