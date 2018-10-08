Путин и Медведев 9 октября проведут совещание по сельскому хозяйству

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник посетят Ставрополье, где проведут совещание по развитию сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятого октября президент России Владимир Путин совместно с председателем правительства Дмитрием Медведевым посетят с рабочей поездкой Ставропольский край, где состоится совещание по вопросам развития сельского хозяйства. На совещании планируется обсудить ряд мер, направленных на реализацию потенциала агропромышленного комплекса страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Медведев также осмотрят яблоневые сады сельскохозяйственного предприятия "Рассвет", где ознакомятся с процессом сбора урожая и пообщаются с работниками компании.