Матвиенко предложила помочь регионам с расходными обязательствами

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Все расходные обязательства региональных бюджетов, предусмотренные законодательством, должны обеспечиваться дополнительным финансированием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях, посвященных проекту бюджета-2019.

В ходе обсуждения документа ряд глав регионов РФ пожаловались, что на них возлагаются дополнительные расходные обязательства, финансирование которых не предусмотрено.

"Давайте заканчивать практику принятия на федеральном уровне решений, касающихся региональных бюджетов", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что с учетом федеративного устройства государства Совет Федерации будет следить, чтобы ни один федеральный закон не принимался без дополнительного финансирования региональных бюджетов.

Обращаясь к первому вице-премьеру РФ — министру финансов Антону Силуанову, спикер подчеркнула, что с каждым годом качество федеральных бюджетов становится все лучше, оптимистичнее. Говоря о предстоящем бюджете на 2019 год, сенатор отметила, что в документе "акцент сделан на реализацию национальных проектов".