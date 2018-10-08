"Победа" призналась, что идея о стоячих креслах в самолетах была шуткой

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" не планирует внедрять "стоячие" кресла в салонах воздушных судов, это была шутка, заявил гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

Газета The Telegraph в апреле сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%. Источник в авиакомпании сообщал тогда, что "Победа" планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности.

"Это была такая шутка, такой своеобразный пиар. Мы с этим пошутили. Ну конечно же, нет", — сказал Калмыков в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.