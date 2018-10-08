Татарстан намерен расширить сотрудничество с бизнесом Японии

КАЗАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Татарстан активно развивает внешнеэкономическое сотрудничество и готов расширять взаимодействие с представителями бизнеса Японии, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Минниханов находится с рабочей поездкой в Японии, в ходе которой обсуждаются вопросы расширения сотрудничества. В частности, он принял участие в бизнес-форуме "Татарстан-Япония", который состоялся в городе Канадзава.

"Республика Татарстан активно развивает международное и внешнеэкономическое сотрудничество и готова расширять взаимодействие с представителями бизнеса Японии и префектуры Исикава. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках бизнес-форума "Татарстан-Япония" и поблагодарил представителей японского бизнеса за интерес, проявленный к республике", — говорится в сообщении.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Японией в рамках российско-японских отношений. У республики, по его словам, хороший опыт взаимодействия с японскими партнерами. Так, совместно с Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation в Татарстане запущен завод по производству минеральных удобрений "Аммоний", Mitsui и Toyo Engineering сотрудничают с предприятиями группы компаний ТАИФ, Yokogawa Electric Corporation занимается автоматизацией предприятий и инжиниринговых центров, татарстанская компания "Эйдос" совместно с японским институтом Riken создали проект в области генетической диагностики, предприятие ISL сотрудничает с японской Fujitsu в сфере IT-технологий, Panasonic выступил партнером Всемирной летней Универсиады в Казани, Институт Номура принял участие в разработке стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

Также Татарстан взаимодействует с Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и Японской организацией по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).

"Ожидаем, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах", — сказал Минниханов, выразив уверенность, что дальнейшему развитию татарстано-японского сотрудничества будет способствовать представительство Татарстана в Японии.

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