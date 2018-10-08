Россия открыта к предложениям Евросоюза по экономическому сотрудничеству

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва открыта к конструктивным предложениям со стороны Евросоюза об активизации экономического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть полное понимание того, где мы находимся. Мы действуем прагматично, и, думаю, жизнь свое возьмет. В пользу этого говорит и тот факт, что в последние полтора-два года товарооборот между Россией и Евросоюзом начинает возвращаться на повышательную тенденцию и продолжает достаточно устойчиво расти. Мы такую тенденцию будем приветствовать и будем всегда открыты к конструктивным предложениям, которые направлены на возобновление наших отношений в интересах и Российской Федерации, и наших европейских партнеров", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.

По словам Лаврова, в ЕС есть страны, которые не хотят руководствоваться интересами евроатлантической солидарности в отношениях с Россией.

"Уже немало правительств, которые понимают ненормальный, нездоровый характер нынешнего положения, они выступают за то, чтобы разобраться в существе вопроса и руководствоваться не идеологическими соображениями, не соображениями евроатлантической солидарности, а коренными, глубинными интересами стран Европы, и, конечно же, интересами Российской Федерации, которыми мы руководствуемся", — добавил глава МИД РФ.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно.