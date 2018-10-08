Audi подозревают в мошенничестве для получения лицензий, заявили СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении автопроизводителя Audi, которого подозревают в подделке идентификационных номеров транспортных средств и протоколов тестов, чтобы получить разрешение на эксплуатацию своих автомобилей в Южной Корее, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на сведения, содержащиеся во внутреннем документе компании.
Сообщается, что расследование ведется в отношении трех сотрудников Audi, никто из них не является нынешним или прежним членом правления. Издание отмечает, что автопроизводитель также ведет внутреннее расследование с 2016 года, но по собственной инициативе не передал данные прокуратуре. Документы, которые привели к новому расследованию прокуратуры, попали в руки правоохранителей лишь в марте 2017 года в результате обыска в связи с "дизельным скандалом" в центральном офисе Audi в Ингольштадте.
Подчеркивается, что в рассылке отчета по результатам внутренней проверки, датированном 14 июля 2016 года, на перовом месте стоит бывший глава правления Audi Руперт Штадлер, а за ним идут имена других менеджеров. Как сообщили изданию в Audi, внутреннее расследование копании по этому поводу еще не окончено.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.