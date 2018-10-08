В Совфеде предложили упорядочить перечень налоговых льгот

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает необходимым уточнить порядок предоставления налоговых льгот, в том числе – на федеральном уровне.

"Существенным резервом увеличения доходов бюджетов всех уровней является оптимизация налоговых льгот. Уже много лет мы говорим о необходимости навести порядок в этой сфере", — сказала спикер в понедельник на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Она напомнила, что министерством финансов был разработан проект методики оценки региональных льгот. Хотя она еще не утверждена, регионы уже используют ее в своих расчетах. "Отмечу, что цена применения льгот только по региональным и местным налогам составляет порядка 500 миллиардов рублей в год. В то же время Счетная палата оценила объем недополученных доходов из-за налоговых льгот, на федеральном уровне, примерно в 11 триллионов рублей", — привела пример спикер.

Для сравнения: все доходы федерального бюджета в прошлом году составили чуть более 15 триллионов рублей, пояснила она. "Считаю, что нам нужна действенная методика оценки льгот по федеральным налогам. И сделать ее надо было еще вчера", — подчеркнула сенатор.

Кроме того, до сих пор не решена проблема обязательных неналоговых платежей – их количество составляет несколько десятков и продолжает расти, сказала Матвиенко. "Законодательно регламентировать неналоговые платежи пока не удалось. Совет Федерации продолжает настаивать на скорейшем решении этого вопроса. Свои предложения мы направили в правительство", — отметила спикер.

Она также обратила внимание на то, что налоговые льготы и преференции часто устанавливаются при внесении поправок в проекты федеральных законов, рассматриваемых в Госдуме во втором чтении. "В этих случаях отсутствуют сопроводительные материалы, поясняющие цели введения льгот и ожидаемый эффект, а также финансово-экономическое обоснование с расчетами выпадающих доходов бюджетов. Такую практику надо прекратить", — считает Матвиенко.