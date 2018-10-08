Матвиенко предложила оценить затраты бюджетов всех уровней на майский указ

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает провести комплексную оценку затрат бюджетов всех уровней на реализацию майского указа президента РФ.

"Нас, как палату регионов, чрезвычайно волнует эффективность системы межбюджетных отношений. На следующий год в проекте бюджета заложено увеличение объёма межбюджетных трансфертов. Однако в дальнейшем их рост будет носить практически номинальный характер", — сказала спикер в понедельник на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Вместе с тем, "сегодня мы не видим оценки того, как на выделяемые средства регионы справятся с задачами майского указа президента", отметила она.

"На наш взгляд, необходимо провести комплексную оценку необходимых затрат бюджетов всех уровней на реализацию поставленных перед ними задач", — сказала парламентарий.