В торговых сетях опасаются дефицита продуктов из-за нового законопроекта

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам может стать причиной дефицита продуктов в выходные. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на главу президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова.

В январе текущего года 30 депутатов во главе с Ириной Яровой разработали законопроект, согласно которому ритейлерам запрещается заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, не проданного по истечении срока годности. Парламентарии мотивировали такой запрет увеличением числа возвратов. В сегменте хлебных изделий этот показатель достигал 50% от общего объема поставок, в сегменте мясной продукции – 30%.

В августе и сентябре федеральные торговые сети направили отзыв на документ в Госдуму и правительство, в котором обозначили возможные последствия от введения предложенной депутатами нормы запретить возвращать продукты поставщикам.

Как пояснил Беляков, ритейлеры выразили опасение, что подобный шаг создает риск "невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни". Дело в том, что в пятницу поставщики завозят продукты сразу на три дня. Лишившись возможности вернуть товар, сети начнут сокращать заказ, и при скачке спроса большая часть продуктов может быть распродана в пятницу или субботу.



