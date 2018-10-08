Матвиенко рассказала о защищенности бюджета от внешних воздействий

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Обсуждаемый в парламенте проект бюджета-2019 предусматривает хорошую защиту от внешних рисков, предусмотрено увеличение финансирования социальных расходов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она обратила внимание, что некоторые представленные экономические показатели не соответствуют установленным президентом параметрам, и назвала недопустимым, что инфляция в следующем году запланирована на уровне выше целевого значения.

"Отрадно, что бюджет является профицитным, поэтому он хорошо защищен от внешних воздействий. Для решения поставленных президентом России задач документом предусмотрен существенный рост социальных расходов, в том числе в сфере образования и здравоохранения, что мы всецело приветствуем", — сказала спикер в понедельник на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

В то же время, проектом бюджета предусмотрена достаточно сложная программно-целевая структура, сказала спикер. "При этом правильно оценить результативность реализации госпрограмм по-прежнему достаточно проблематично. Само же правительство оценивает эффективность почти половины госпрограмм на уровне "ниже среднего". А Счётная палата вообще отмечает, что ни одна из госпрограмм не может считаться высокоэффективной. И такая ситуация, к сожалению, повторяется из года в год", — пояснила Матвиенко.

По ее словам, эту проблему пора решать. "Считаю крайне важным обеспечить увязку всех программных инструментов. Они должны быть сопряжены с документами стратегического планирования по целям, задачам, срокам и, конечно, подкреплены надлежащими ресурсами", — подчеркнула законодатель. Она попросила профильные комитеты палаты держать этот вопрос на контроле.

Матвиенко также отметила, что проект бюджета традиционно сформирован исходя из базового сценария социально-экономического развития. "И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые представленные экономические показатели не соответствуют целевым параметрам, установленным президентом. В частности, инфляция в следующем году запланирована на уровне выше целевого значения. Это тревожный сигнал, это недопустимо", — уверена сенатор.

Она напомнила, что в проекте бюджета предусмотрено беспрецедентное пополнение Фонда национального благосостояния. Уже в следующем году, благодаря новой конструкции бюджетных правил, он составит более 7% ВВП. "Но уже сегодня, на наш взгляд, необходимо решать задачу повышения эффективности управления средствами этого фонда, сохраняя при этом его высокую ликвидность", — заключила спикер Совета Федерации.