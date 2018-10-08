В Барнауле пройдет региональный ИТ-форум

БАРНАУЛ, 8 окт — РИА Новости. Представители ведущих компаний в сфере информационных технологий и эксперты соберутся в Барнауле на региональном ИТ-форуме, который пройдет с 18 по 20 октября, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Участников мероприятия ждут четыре тематические секции, круглые столы, выставка оборудования и подведение итогов конкурсов на лучший проект автоматизации и мисс ИТ-2018.

Спикерами форума заявлены представители Cisco, DellEMC, Xerox, CyberPower Systems, Schneider Electric, "Ростелекома", "1С-Галэкс", DEPO Computers и других компаний.

Одной из главных тем форума станет реализация программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в регионе. По оценке врио начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максима Герасимюка, до 2024 года в цифровизацию экономики Алтайского края требуется инвестировать 2 миллиарда рублей.

Он также отметил, что алтайский региональный ИТ-форум стал активным проводником информационных технологий. Уже одиннадцатый год подряд на своей площадке он собирает руководителей и специалистов сферы информационных технологий, представителей научного сообщества, власти и бизнеса, экспертов и предпринимателей.

Организатором форума выступает комитет по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты.

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