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Экономика

Правительство установило объем продаж зерна из госфонда на 2018-2019 годы

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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСев зерновых в Краснодарском крае. Архивное фотоСев зерновых в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Правительство РФ разрешило продажу в 2018-2019 годах до 1,5 миллиона тонн зерна из интервенционного фонда, которое может быть реализовано как на внутреннем рынке России, так и на экспорт, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в понедельник.

Уборка урожая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Разрешить в 2018-2019 годах реализацию пшеницы, ржи и ячменя фуражного из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах, на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объеме до 1,5 миллиона тонн", — говорится в распоряжении.

Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета.

В декабре 2017 года было подписано распоряжение правительства, согласно которому в 2018 году на экспорт из интервенционного фонда могло быть направлено до 500 тысяч тонн зерна. Торги для реализации из интервенционного фонда зерна на экспорт стартовали на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) 20 июня.

Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последний раз торги по продаже зерна на экспорт состоялись 27 сентября. По данным Минсельхоза, с 20 июня по 27 сентября на НТБ объем сделок по заключенным договорам составил 499,1 тысячи тонн зерна, или 99,8% от планируемых к реализации 500 тысяч тонн. После этого по решению Минсельхоза реализация зерна была прекращена.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. В последний год, однако, представители Минсельхоза называли закупки зерна в интервенционный фонд менее эффективным инструментом по сравнению с поддержкой экспорта.

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