Правительство установило объем продаж зерна из госфонда на 2018-2019 годы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Правительство РФ разрешило продажу в 2018-2019 годах до 1,5 миллиона тонн зерна из интервенционного фонда, которое может быть реализовано как на внутреннем рынке России, так и на экспорт, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в понедельник.
Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета.
В декабре 2017 года было подписано распоряжение правительства, согласно которому в 2018 году на экспорт из интервенционного фонда могло быть направлено до 500 тысяч тонн зерна. Торги для реализации из интервенционного фонда зерна на экспорт стартовали на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) 20 июня.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. В последний год, однако, представители Минсельхоза называли закупки зерна в интервенционный фонд менее эффективным инструментом по сравнению с поддержкой экспорта.