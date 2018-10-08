СМИ сообщают об ускорении индекса деловой активности в сфере услуг Китая

ПЕКИН, 8 окт — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в сентябре вырос по версии независимого исследования делового издания Caixin до 53,1 пункта против 51,1 пункта в августе, когда показатель упал до минимума за десять месяцев.

При этом официальный PMI в непроизводственном секторе, опубликованный ранее государственным статистическим бюро, ускорился в сентября до 54,9 пункта с 54,2 в августе.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2017 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.