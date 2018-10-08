Эксперты поделились прогнозами по цене биткоина на эту неделю

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на минувшей неделе сохранялась в диапазоне 6,5-6,7 тысячи долларов, не показав большой волатильности. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, какие события оказывают ключевое влияние на цену и какой будет динамика его торгов на этой неделе.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подешевел на 0,14% — до 6,582 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опустился на 0,23% — до 6,586 тысячи долларов.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составила 217,126 миллиарда долларов. На долю биткоина пришлось примерно 52,5% всего рынка криптовалют, на Ethereum — около 10,6%, а на Ripple — 4,11%.

Неделя застоя



По словам экспертов, на минувшей неделе цена биткоина была стабильной, благодаря как позитивным, так и негативным заявлениям представителей рынка.

"Позитивные новости были о том, что Ethereum и Litecoin могут присоединиться к биткоину на рынке фьючерсов. Также значимой была новость о венесуэльской криптовалюте петро, которую продвигают власти. Несмотря на большой риск для внешних инвесторов — это новость несомненно позитивная для криптомира", — рассказал глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Негативным сигналом, по его мнению, может быть заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард о том, что мир стоит на грани очередного финансового кризиса из-за стремительного развития финансовых технологий, в частности цифровых валют. "Это отсыл в том числе и к криптовалютам", — считает он.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов сказал, что негативный фон на рынке может быть связан и с ожиданиями участников рынка решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по запуску Ethereum-ETF — ориентированных на эту криптовалюту биржевых инвестиционных фондов.

Что с ценой



По словам Зартдинова, биткоин может вырасти в стоимости на этой неделе, но после этого его цена перейдет к снижению.

"Ближайшая цель роста видится на уровне 6,79—6,87 тысячи долларов. После, скорее всего, будет разворот вниз. По индикаторам наблюдаем "медвежью" ситуацию", — поделился он своим прогнозом.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов ожидает негативного сценария. "Объемы рынка в последние дни рекордно низкие, попытки лидеров резко пробить уровень 6,7 тысяч долларов уже даже не вселяют оптимизма… Пока ждем тестирования уровня 6 тысяч долларов", — сказал он.

Антонов занимает более осторожную позицию. Он считает, что низкая волатильность и небольшие объемы торгов криптовалюты могут стать " основой для взрывного импульса".

"Трейдеров и инвесторов сейчас волнует один вопрос, в какую сторону будет импульс. Я придерживаюсь укрепления биткоина против доллара и жду на этой неделе роста котировок выше 6,85 тысячи долларов. Если покупатели смогут закрепится выше него к 10 октября, то буду считать, что "бычья фаза" началась с целью 8,6 тысячи долларов", — сказал эксперт.

"В случае падения цены ниже 6,4 тысячи долларов давление на биткоин усилится. По оценкам "Альпари", в этом случае о росте главной криптовалюты мира стоит на время забыть и готовиться к падению до 6,25 тысячи долларов", — рассказал он.