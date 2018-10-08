РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты поделились прогнозами по цене биткоина на эту неделю

03511
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на минувшей неделе сохранялась в диапазоне 6,5-6,7 тысячи долларов, не показав большой волатильности. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, какие события оказывают ключевое влияние на цену и какой будет динамика его торгов на этой неделе.

Криптовалюты. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В шести городах России по требованию ЦБ изъяли криптоматы
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подешевел на 0,14% — до 6,582 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опустился на 0,23% — до 6,586 тысячи долларов.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составила 217,126 миллиарда долларов. На долю биткоина пришлось примерно 52,5% всего рынка криптовалют, на Ethereum — около 10,6%, а на Ripple — 4,11%.

Неделя застоя

Ферма для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В Ленобласти ввели в эксплуатацию первую очередь центра для майнинга
По словам экспертов, на минувшей неделе цена биткоина была стабильной, благодаря как позитивным, так и негативным заявлениям представителей рынка.

"Позитивные новости были о том, что Ethereum и Litecoin могут присоединиться к биткоину на рынке фьючерсов. Также значимой была новость о венесуэльской криптовалюте петро, которую продвигают власти. Несмотря на большой риск для внешних инвесторов — это новость несомненно позитивная для криптомира", — рассказал глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Негативным сигналом, по его мнению, может быть заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард о том, что мир стоит на грани очередного финансового кризиса из-за стремительного развития финансовых технологий, в частности цифровых валют. "Это отсыл в том числе и к криптовалютам", — считает он.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов сказал, что негативный фон на рынке может быть связан и с ожиданиями участников рынка решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по запуску Ethereum-ETF — ориентированных на эту криптовалюту биржевых инвестиционных фондов.

Что с ценой

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В Подмосковье задержали похитителей оборудования для майнинга биткоинов
По словам Зартдинова, биткоин может вырасти в стоимости на этой неделе, но после этого его цена перейдет к снижению.

"Ближайшая цель роста видится на уровне 6,79—6,87 тысячи долларов. После, скорее всего, будет разворот вниз. По индикаторам наблюдаем "медвежью" ситуацию", — поделился он своим прогнозом.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов ожидает негативного сценария. "Объемы рынка в последние дни рекордно низкие, попытки лидеров резко пробить уровень 6,7 тысяч долларов уже даже не вселяют оптимизма… Пока ждем тестирования уровня 6 тысяч долларов", — сказал он.

Антонов занимает более осторожную позицию. Он считает, что низкая волатильность и небольшие объемы торгов криптовалюты могут стать " основой для взрывного импульса".

"Трейдеров и инвесторов сейчас волнует один вопрос, в какую сторону будет импульс. Я придерживаюсь укрепления биткоина против доллара и жду на этой неделе роста котировок выше 6,85 тысячи долларов. Если покупатели смогут закрепится выше него к 10 октября, то буду считать, что "бычья фаза" началась с целью 8,6 тысячи долларов", — сказал эксперт.

"В случае падения цены ниже 6,4 тысячи долларов давление на биткоин усилится. По оценкам "Альпари", в этом случае о росте главной криптовалюты мира стоит на время забыть и готовиться к падению до 6,25 тысячи долларов", — рассказал он.

Блокчейн и биткоин
© Инфографика
Блокчейн и биткоин
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена