Воробьев рассказал о последствиях антироссийских санкций для региона

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Мощная диверсифицированная экономика Подмосковья спасла регион от последствий санкций в 2014-2015 годах, однако полностью потерь избежать не удалось, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Традиционно всегда Московская область — это очень мощная диверсифицированная экономика. И она нас спасла в 2014-15 году, когда были санкции, была очень тяжелая ситуация, мы шли практически без потерь регионального бюджета", — заявил он в интервью телеканалу "360".

Однако, по мнению Воробьева, область, как и вся Россия, пострадали от санкций, "было бы неправильно отмахиваться от этого и говорить о том, что все замечательно".

"С одной стороны, казалось бы, все замечательно, но хочется большего. Потока иностранных денег, очереди из иностранных инвесторов сегодня… мы не видим, но мы за них боремся. Как борется Татарстан, как борется Тула, как борются многие регионы нашей страны. То есть мы ищем партнеров и в переговорах с самыми разными послами и бизнесменами самых разных стран. Они занимают сдержанную позицию. И, конечно, мы стараемся максимально создавать комфортные условия, но политика влияет на экономику, она имеет значение", — добавил губернатор.

Кроме того, по мнению Воробьева, несмотря на негативные последствия, в большей части санкции сделали россиян сильнее, "русский характер позволил сплотиться".

"Я думаю, что санкции должны нас сделать сильнее. И, конечно, видно, как и президент и наш МИД делают все, чтобы растопить лед. И шаги, казалось бы, в ответ на агрессию европейских или американских политиков, часто наш ответ очень выдержанный, очень уважительный. По крайней мере, я так вижу", — считает Воробьев.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.