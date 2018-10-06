АБРАУ-ДЮРСО, 6 окт — РИА Новости. Российские виноделы предлагают создать федеральное агентство, которое бы занималось регулированием винодельческой отрасли и виноградарства, сообщили участники Всероссийского саммита виноделов.

Выступая на саммите, президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович сообщил, что в союзе обсуждается "необходимость создания федерального агентства по виноградарству и виноделию". Бизнес-омбудсмен, председатель совета СВВР Борис Титов сообщил журналистам, что идея создания единого органа обсуждается в контексте необходимости объединить регулирование рынков винограда и вина.

"В той конструкции, которая существует и в которой работают вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ), регулируется количество акцизной марки. Эта специальная марка только под ЗГУ, там ниже акцизы. Чтобы это работало, количество марок этих ЗГУ должно соответствовать количеству вина, выработанного из российского винограда, соответствовать количеству собранного винограда и соответствовать количеству виноградников, которое у нас есть", — пояснил Титов.

По его словам, всю эту цепочку должна отслеживать одна организация. "Сегодня контроль за реестром виноградников отдан регионам, местным администрациям. Они не умеют этого делать", — считает Титов. У агентства, добавил он, должны быть функции развития винодельческой отрасли. "Это предложение от Союза виноградарей, но, на самом деле, в общем-то это предложение от самих виноградарей и виноделов, потому что все видят проблемы, которые возникают", — отметил Титов. Он добавил, что это предложение "обсуждается". "Пока я не могу сказать, что есть какие-то решения. Там могут быть еще несколько сценариев различных, как это лучше сделать. Мы принимаем участие в обсуждении, но мы считаем, что все шансы есть, чтобы это состоялось", — указал Титов.

Заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ася Марутян сообщила журналистам, что сейчас нет однозначного решения о необходимости создания единого органа. "Сейчас есть такой регулятор, как Минфин, ему подчиняется Росалкогольрегулирование. Минсельхоз занимается поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, поэтому мы не претендуем на контрольные полномочия", — указала она.

По ее словам, в случае дублирования функций среди нескольких организаций в итоге может пострадать промышленность. "Очень неоднозначный вопрос, единого мнения на сегодняшний день нет. Это многовекторный вопрос, здесь нужно оценивать все: с одной стороны, интересы отрасли, вопросы развития ее в целом, а с другой стороны — эффективность государственного регулирования", — заключила Марутян.