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Экономика

Опасная птица. Россельхознадзор нашел в курятине бактерии и антибиотики

(обновлено: 08:11 06.10.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрилавок с птицей в мясном отделе на Дорогомиловском рынке в МосквеПрилавок с птицей в мясном отделе на Дорогомиловском рынке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Россельхознадзор, обнаружив в курином мясе "Петелинка" опасные бактерии и антибиотики, потребовал остановить птицефабрику. Производители перекладывают вину на торговые сети. Эксперты считают, что этот скандал в любом случае сильно ударит по рыночным позициям одного из самых популярных брендов. О том, как прекращение работы Петелинской птицефабрики отразится на ценах в магазинах и на что надо обращать внимание, покупая куриное мясо, — в материале РИА Новости.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Это что за гадость?

Третьего октября Россельхознадзор передал в суд материалы, на основании которых требует применить санкции к одному из крупнейших производителей куриного мяса — Петелинской птицефабрике. По сообщению ведомства, в продукции предприятия, представленной в магазинах Москвы, Подмосковья и соседних областей, обнаружены опасные бактерии (сальмонеллы и листерии), а также антибиотики.

Сальмонеллы — бактерии, встречающиеся в мясе, рыбе, молоке и курятине. Они, как правило, обитают в кишечнике человека и животных, но способны длительное время сохраняться в продуктах питания, не погибая при замораживании.

Попадая в организм человека, сальмонеллы могут стать возбудителем сальмонеллезов — целой группы болезней, в том числе брюшного тифа и паратифа. От сальмонеллезов в мире ежегодно умирают десятки тысяч человек, особенно в странах с жарким климатом и низким уровнем гигиены.

Листерии — еще один вид бактерий, представляющих смертельную опасность для человека. Они активно размножаются при низких температурах (от четырех до десяти градусов), поэтому широко распространены в северных странах.

В 2004 году группа шведских исследователей провела оценку распространения листерий на птицефабриках, мясокомбинатах и рыбоперерабатывающих предприятиях Скандинавии. Бактерии обнаружили почти на всех производственных объектах, причем, как выяснилось, чаще всего (в 74% случаев) они обитают на полах птицефабрик.

Попадая в организм человека, листерии накапливаются в селезенке и печени и постепенно проникают в другие органы и ткани, что может привести к тяжелым последствиям.

Недавно был зафиксирован случай острого гнойного менингита у взрослого мужчины из-за инфицирования листериями.

Что касается антибиотиков, то они сегодня считаются неизбежным злом при разведении кур, поскольку распространение инфекции среди птиц способно уничтожить все поголовье и обанкротить предприятие.

Проблема в том, что, употребляя курятину с антибиотиками, человек "приучает" к ним опасных микробов, попадающих в организм: в результате при реальном заболевании вылечиться гораздо труднее.

"Виноваты торговцы"

Группа "Черкизово", куда входит Петелинская птицефабрика, на заявление Россельхознадзора сообщила, что "разбирается в сложившейся ситуации, которая видится несколько странной". Третьего октября компания "провела дополнительные исследования продукции Петелинской птицефабрики — никаких нарушений норм специалисты не выявили".

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Производители напомнили, что последняя проверка Россельхознадзора на птицефабрике проводилась в июне 2018 года, по результатам которой отклонений не выявлено.

В компании отмечают: поскольку отбор продукции производился в торговых точках, "необходимо принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице — от этих показателей напрямую зависит качество продукции".

Другими словами, по мнению производителя курятины, продукция испортилась уже в магазинах или по дороге к прилавку.

Действительно, если курятина находится вне холодильника или в плохо работающем агрегате даже в течение двух часов, сальмонеллы и листерии быстро размножаются.

Так что здесь вполне могут быть виноваты торговые точки. Однако нарушение правил хранения никак не способно добавить курятине антибиотики.

Кроме того, Россельхознадзор напомнил, что в мае этого года Петелинскую птицефабрику уже оштрафовали на 300 тысяч рублей "за аналогичное нарушение".

Теперь ведомство через суд требует либо приостановки деятельности предприятия сроком до 90 суток, либо штрафа в размере от 700 тысяч до миллиона рублей.

Осторожность не помешает

Бесспорно, штраф, даже миллионный — лучший сценарий для компании в сложившейся ситуации. Конкуренция на рынке куриного мяса сегодня исключительно высока, и в случае исчезновения "Петелинки" из магазинов на три месяца ее место быстро займут конкуренты.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Не стоит сбрасывать со счетов и прямые убытки: цикл производства бройлеров — 42 дня, таким образом, остановка производства на 90 дней — это потеря двух поколений бройлеров, что обойдется компании гораздо дороже, чем миллион рублей.

Для потребителей, особенно москвичей, прекращение работы птицефабрики тоже станет неприятным сюрпризом.

По оценкам экспертов, "Петелинка" сегодня занимает примерно десять процентов рынка куриного мяса в столице. Единовременное исчезновение такого объема продукции может подтолкнуть других поставщиков к повышению цен.

В любом случае репутация "Петелинки" серьезно подорвана, потребители еще долго будут относиться к продукции этого бренда с осторожностью.

К сожалению, без специального оборудования практически невозможно определить, содержатся ли в курятине сальмонеллы или листерии, поскольку они не влияют ни на внешний вид, ни на запах мяса.

То же самое относится к антибиотикам. При жизни курицу кормили ими почти наверняка, но в каких количествах и как долго это продолжалось, успели ли лекарства покинуть организм птицы, — в магазине этого не увидеть.

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Зато нарушения в транспортировке и хранении курятины отражаются на ней достаточно четко. Первый признак испорченного продукта — неприятный запах.

Кожа куриной тушки должна быть сухой и чистой. Скользкая и липкая говорит о том, что мясо не годится в употребление.

Понятно, что при этом тушка должна быть светлого цвета и не иметь дефектов — царапин и гематом.

Свежую охлажденную курятину следует готовить в течение двух-четырех часов с момента покупки. Максимальный с точки зрения безопасности срок — 10-12 часов.

Главная мера защиты от заражения сальмонеллой и листериями — тщательная термообработка. Установлено, что при температуре в 60 градусов сальмонеллы погибают за 12 минут.

Поэтому ученые рекомендуют прогревать пищу как минимум десять минут при температуре не ниже 75 °C. Этого же достаточно для избавления от листерий.

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