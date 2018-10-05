BMW отзывает 467 машин Mini Countryman в России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "БМВ Русланд Трейдинг" (официальный представитель изготовителя Mini на российском рынке), отзывает 467 автомобилей Mini Countryman в РФ из-за проблем с насосом высокого давления, сообщается на сайте Росстандарта.
На отзываемых автомобилях будет проведена установка защитного кожуха на насос высокого давления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.