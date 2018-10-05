Силуанов: власти готовы к диалогу с бизнесом о создании новых производств

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Власти РФ намерены выстроить предметный диалог с бизнесом о мерах поддержки создания новых производств в регионах в рамках защиты и поощрения капиталовложений, большую работу в этом направлении должны провести главы регионов, заявил первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу.

"Основная задача, над которой мы сейчас работаем, — это создание условий для того, чтобы ресурсы, которые есть у наших компаний…, не уходили за рубеж, как это было раньше, а использовались бы здесь, в России, в первую очередь, для создания новых производств, новых рабочих мест", — сказал Силуанов в ходе совещания по защите и поощрению капиталовложений.

По его словам, это очень важная работа, и именно в этом ключе, к сожалению, до сих пор не было диалога с бизнесом. "В этом ключе как раз мы хотим построить предметный диалог с бизнесом, которого, к сожалению, не было раньше", — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что большая работа в этом направлении – за регионами и за губернаторами. Именно поэтому, по его словам, было решено провести такое совещание – чтобы посоветоваться, как главы регионов видят построение всей этой системы и работы по увеличению инвестиций для развития регионов и РФ в целом, какие шаги необходимо совместно предпринять, какие преференции предоставить, чтобы инвесторам было комфортно работать.

По информации вице-премьера РФ, определены три основных направления поддержки: направления, соответствующие указам президента РФ, инфраструктурные направления – строительство дорог, коммуникаций, другой инфраструктуры, где требуются меры дополнительной поддержки со стороны государства, и предложения самих компаний – новые проекты, которые не планировались ранее, создание новых производств.

В настоящее время в РФ разработан проект федерального закона о защите и поощрении капиталовложений, который регулирует механизм заключения и реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключаемых между РФ и инвестором с целью реализации инвестиционного проекта на территории России и гарантирующих стабильность реализации проекта. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений не распространяется на отношения, возникающие в рамках соглашений о государственно-частном партнёрстве, о муниципально-частном партнерстве, специального инвестиционного контракта, заключённого в соответствии с законодательством о промышленной политике.

Сторонами СЗПК выступают РФ и инвестор. Предусматривается возможность множественности лиц на стороне инвестора в случае совместного инвестирования в проект. Дополнительными сторонами могут выступать субъект РФ и организация, реализующая проект.

Минимальный размер вложений в проект собственных средств инвестора составляет 3 миллиарда рублей. Общий бюджет проекта (имущество, включая имущественные права, используемое инвестором для реализации на территории РФ проекта) составляет не менее 10 миллиардов рублей. Срок реализации проекта зависит от размера собственных средств инвестора и составляет 6 лет в случае инвестирования до 30 миллиардов рублей, 12 лет – в случае инвестирования от 30 миллиардов рублей. СЗПК может быть заключен в течение трёх лет с даты принятия федерального закона.