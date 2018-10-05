Минздрав не намерен запрещать рекламу противомикробных препаратов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Проект плана мероприятий по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности РФ до 2030 года не содержит пунктов о запрете рекламы противомикробных препаратов, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее портал РБК сообщил, что министерство здравоохранения предложило ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов в 2019–2020 годах согласно плану мероприятий по "реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности".

"Проект плана мероприятий по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года, подготовленный Минздравом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и доработанный с учетом замечаний правительства Российской Федерации, не содержит пунктов о запрете рекламы противомикробных препаратов", — заявили в министерстве.