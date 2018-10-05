Минфин опубликовал проект поправок в закон о валютном регулировании

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин опубликовал законопроект, который смягчает нормы валютного контроля для резидентов РФ, попавших под санкции.
Кроме того, поправками предусматривается освобождение от обязанности по репатриации экспортной выручки компаний, не менее 50% которых прямо или косвенно контролируется попавшим под санкции резидентом РФ. Перечень резидентов, которые смогут воспользоваться нормами законопроекта, будет утвержден Федеральной налоговой службой России по согласованию с Росфинмониторингом.
"Целью законопроекта является минимизация последствий введения иностранными государствами… в отношении отдельных резидентов мер ограничительного характера и создание благоприятных условий для осуществления такими резидентами внешнеэкономической деятельности", — говорится в пояснительной записке к документу.