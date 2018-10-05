Минфин опубликовал проект поправок в закон о валютном регулировании

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин опубликовал законопроект, который смягчает нормы валютного контроля для резидентов РФ, попавших под санкции.

Проект поправок в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливает возможность для находящихся под санкциями российских компаний осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам минуя счета в уполномоченных российских банках. Согласно законопроекту, они смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую.

Кроме того, поправками предусматривается освобождение от обязанности по репатриации экспортной выручки компаний, не менее 50% которых прямо или косвенно контролируется попавшим под санкции резидентом РФ. Перечень резидентов, которые смогут воспользоваться нормами законопроекта, будет утвержден Федеральной налоговой службой России по согласованию с Росфинмониторингом.

"Целью законопроекта является минимизация последствий введения иностранными государствами… в отношении отдельных резидентов мер ограничительного характера и создание благоприятных условий для осуществления такими резидентами внешнеэкономической деятельности", — говорится в пояснительной записке к документу.