РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рязанская область и Чечня могут сотрудничать в промышленности и туризме

(обновлено: 17:45 05.10.2018)
0201
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

РЯЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Рязанская область и Чеченская республика имеют хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и сфере туризма, заявил в пятницу журналистам рязанский губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Грозный.

Рязанская область. Архивное фото
© Flickr / Sergej Fomin
Рязань будет сотрудничать с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой
Делегация Рязанской области во главе с Любимовым принимает участие в торжествах, посвященных 200-летию Грозного. В рамках праздничных мероприятий Любимов и мэр Грозного Ибрагим Закриев возложили цветы к обелиску Ахмата-Хаджи Кадырова на мемориальном комплексе "Аллея Славы". Губернатор и представители рязанской делегации также посетили с экскурсией музей Ахмата-Хаджи Кадырова. Торжественное открытие праздника "День города Грозного" состоялось на центральной площади, у стелы "Город воинской славы". В церемонии участвовали полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, главы регионов РФ, многочисленные гости. Николай Любимов в ходе мероприятия поздравил руководство, горожан и гостей столицы Чеченской республики со знаменательной датой.

"Поздравляю вас от имени всех жителей Рязанской области с 200-летием этого замечательного города. Грозному не раз довелось пережить сложные периоды, и в Великую Отечественную войну, и в последнем десятилетии 20-го века. Но, несмотря ни на что, он поднялся из руин, восстановлена мирная жизнь. Сегодня Грозный – самый современный мегаполис российского юга. Таким его сделали живущие здесь люди – талантливые, трудолюбивые, любящие свой родной край. Благодаря им город хранит и продолжает лучшие исторические и культурные традиции, уверенно смотрит в будущее", — сказал Любимов.

Вид на Рязанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в фотобанк
Рязанские власти окажут поддержку малому и среднему бизнесу
Он отметил огромную роль Владимира Путина в сохранении и восстановлении Чеченской республики, а также большой вклад в ее развитие Ахмата Кадырова.

"Сегодня дело развития республики и города Грозный с успехом продолжает Рамзан Ахматович Кадыров. Спасибо за ваше гостеприимство, душевную щедрость и теплый прием. Мы высоко ценим наши добрые отношения. И уверен, что связи Рязанского региона и Чеченской республики будут укрепляться в самых разных сферах. У вас есть чему поучиться, особенно в вопросах создания комфортной городской среды. Мы также готовы делиться своим положительным опытом. Рязанский край сегодня активно наращивает инвестиционный потенциал, развивает многие виды туризма. Будем рады взаимному сотрудничеству", — заявил Любимов.

Комментируя журналистам перспективы сотрудничества Рязанской области и Чеченской республики, он отметил, что 4 октября прошли двусторонние переговоры по вопросам взаимодействия в промышленной сфере, в частности, металлообработке и производстве отопительных котлов, рассчитанных на большие мощности. По словам губернатора, такие предприятия есть как в Рязанской области, так и в Чечне, что позволит активно развивать это направление сотрудничества. По мнению Николая Любимова, перспективными являются также и партнерские отношения в сфере туризма.

Ремонт дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На ремонт дорог в Рязанской области заложено около 1,6 млрд рублей
"Я в Грозном впервые. Город впечатляет чистотой, гостеприимством. Здесь есть на что посмотреть", – сказал губернатор.

Любимов также отметил, что в Рязанской области уделяется серьезное внимание развитию туристической отрасли, созданию современной инфраструктуры, в том числе в рамках федеральной целевой программы. В частности, уже в текущем году начнется строительство гостиницы на территории въездной зоны села Константиново, где находится музей-заповедник Сергея Есенина – ведущий объект туркластера "Рязанский". Инвестпроект предполагает возведение здания из современных модульных конструкций. Номерной фонд на первом этапе составит порядка 30 мест.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена