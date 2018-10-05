Рязанская область и Чечня могут сотрудничать в промышленности и туризме

РЯЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Рязанская область и Чеченская республика имеют хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и сфере туризма, заявил в пятницу журналистам рязанский губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Грозный.

Делегация Рязанской области во главе с Любимовым принимает участие в торжествах, посвященных 200-летию Грозного. В рамках праздничных мероприятий Любимов и мэр Грозного Ибрагим Закриев возложили цветы к обелиску Ахмата-Хаджи Кадырова на мемориальном комплексе "Аллея Славы". Губернатор и представители рязанской делегации также посетили с экскурсией музей Ахмата-Хаджи Кадырова. Торжественное открытие праздника "День города Грозного" состоялось на центральной площади, у стелы "Город воинской славы". В церемонии участвовали полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, главы регионов РФ, многочисленные гости. Николай Любимов в ходе мероприятия поздравил руководство, горожан и гостей столицы Чеченской республики со знаменательной датой.

"Поздравляю вас от имени всех жителей Рязанской области с 200-летием этого замечательного города. Грозному не раз довелось пережить сложные периоды, и в Великую Отечественную войну, и в последнем десятилетии 20-го века. Но, несмотря ни на что, он поднялся из руин, восстановлена мирная жизнь. Сегодня Грозный – самый современный мегаполис российского юга. Таким его сделали живущие здесь люди – талантливые, трудолюбивые, любящие свой родной край. Благодаря им город хранит и продолжает лучшие исторические и культурные традиции, уверенно смотрит в будущее", — сказал Любимов.

Он отметил огромную роль Владимира Путина в сохранении и восстановлении Чеченской республики, а также большой вклад в ее развитие Ахмата Кадырова.

"Сегодня дело развития республики и города Грозный с успехом продолжает Рамзан Ахматович Кадыров. Спасибо за ваше гостеприимство, душевную щедрость и теплый прием. Мы высоко ценим наши добрые отношения. И уверен, что связи Рязанского региона и Чеченской республики будут укрепляться в самых разных сферах. У вас есть чему поучиться, особенно в вопросах создания комфортной городской среды. Мы также готовы делиться своим положительным опытом. Рязанский край сегодня активно наращивает инвестиционный потенциал, развивает многие виды туризма. Будем рады взаимному сотрудничеству", — заявил Любимов.

Комментируя журналистам перспективы сотрудничества Рязанской области и Чеченской республики, он отметил, что 4 октября прошли двусторонние переговоры по вопросам взаимодействия в промышленной сфере, в частности, металлообработке и производстве отопительных котлов, рассчитанных на большие мощности. По словам губернатора, такие предприятия есть как в Рязанской области, так и в Чечне, что позволит активно развивать это направление сотрудничества. По мнению Николая Любимова, перспективными являются также и партнерские отношения в сфере туризма.

"Я в Грозном впервые. Город впечатляет чистотой, гостеприимством. Здесь есть на что посмотреть", – сказал губернатор.

Любимов также отметил, что в Рязанской области уделяется серьезное внимание развитию туристической отрасли, созданию современной инфраструктуры, в том числе в рамках федеральной целевой программы. В частности, уже в текущем году начнется строительство гостиницы на территории въездной зоны села Константиново, где находится музей-заповедник Сергея Есенина – ведущий объект туркластера "Рязанский". Инвестпроект предполагает возведение здания из современных модульных конструкций. Номерной фонд на первом этапе составит порядка 30 мест.

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