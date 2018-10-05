Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на коньяк и бренди

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин России предложил увеличить в 2019 году минимальную розничную цену на коньяк с 322 рублей до 388 рублей за поллитра, на бренди — с 293 рублей до 307 рублей за поллитра, следует из проекта изменений в приказ министерства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.

"Необходимость индексации цен, не ниже которых осуществляются закупка, за исключением импорта, поставки, за исключением экспорта, и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, на уровень инфляции", — говорится в обосновании к документу.

Предложений об изменении цен на водку в проекте документа нет.