Годовая инфляция в России в сентябре составила 3,4%

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 0,2% с нуля в августе, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 3,4% с 3,1% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

По итогам января-сентября рост потребительских цен составил 2,5%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%. В сентябре министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что повышение ключевой ставки Банка России с 7,25% до 7,5% не окажет влияния на прогнозы Минэкономразвития по инфляции.

Динамика цен по разным регионам была неравномерной. Как отмечает Росстат, в 12 субъектах РФ инфляция составила 0,5% и более. При этом наибольший прирост цен отмечен в Приморском и Хабаровском краях — 1,2% и 1,1% соответственно (в результате увеличения тарифов на услуги на 2,3% и 1,8% соответственно).

"Вместе с тем снижение потребительских цен на товары и услуги наблюдалось в 13 субъектах РФ. Наиболее заметно цены на товары и услуги снизились в Омской области — на 0,4% и Кабардино-Балкарской Республике — на 0,3% в результате удешевления услуг на 1%, а также продовольственных товаров — на 0,6% и 0,4% соответственно", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,1% (с начала года — 2,8%), в Санкт-Петербурге инфляция была нулевая (с начала года — рост 2,5%).