В Оренбуржье разработают "дорожную карту" увеличения поголовья КРС

ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил главам муниципалитетов разработать "дорожную карту" увеличения поголовья крупного рогатого скота в каждом районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и областного правительства.
"В муниципальных образованиях должны быть разработаны "дорожные карты" по наращиванию поголовья крупного рогатого скота", — заявил глава региона Юрий Берг на совещании с аграриями области по вопросу увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях.
Представитель пресс-службы сообщил, что поводом для совещания послужили предварительные итоги за три квартала текущего года.
На 1 октября текущего года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 562 тысяч голов, или 100,7% к уровню 2017 года, в том числе 238,7 тысяч коров (99,8%). Объем производства молока — 528,8 тысяч тонн (90,7%), отметил собеседник агентства.
Обращаясь к участникам совещания Берг отметил, что существенное влияние на объемы производства молока оказали закупочные цены на молокоперерабатывающих предприятиях. В текущем году цена доходила в июле до 15,4 рублей за килограмм, или на 3 рубля ниже уровня 2017 года. Однако средняя ставка субсидии за один килограмм реализованного молока с учетом продуктивности коров в текущем году составила около 4 рублей, что должно было в некоторой степени компенсировать потери от снижения цен.
По его словам, поддерживая агропромышленный комплекс, государство обоснованно рассчитывает на выполнение аграриями поставленных задач.
Глава региона поручил областному Минсельхозу всесторонне проанализировать все виды государственной поддержки и при подготовке предложений на очередной финансовый год рассмотреть вопрос о выделении субсидий с учетом поправочного коэффициента на животноводство.
"Главы муниципальных образований должны взять под личную ответственность сохранения поголовья КРС, а также выполнение целевых показателей государственной программы", — заявил Берг.