В Оренбуржье разработают "дорожную карту" увеличения поголовья КРС

ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил главам муниципалитетов разработать "дорожную карту" увеличения поголовья крупного рогатого скота в каждом районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и областного правительства.

"В муниципальных образованиях должны быть разработаны "дорожные карты" по наращиванию поголовья крупного рогатого скота", — заявил глава региона Юрий Берг на совещании с аграриями области по вопросу увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях.

Представитель пресс-службы сообщил, что поводом для совещания послужили предварительные итоги за три квартала текущего года.

На 1 октября текущего года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 562 тысяч голов, или 100,7% к уровню 2017 года, в том числе 238,7 тысяч коров (99,8%). Объем производства молока — 528,8 тысяч тонн (90,7%), отметил собеседник агентства.

Обращаясь к участникам совещания Берг отметил, что существенное влияние на объемы производства молока оказали закупочные цены на молокоперерабатывающих предприятиях. В текущем году цена доходила в июле до 15,4 рублей за килограмм, или на 3 рубля ниже уровня 2017 года. Однако средняя ставка субсидии за один килограмм реализованного молока с учетом продуктивности коров в текущем году составила около 4 рублей, что должно было в некоторой степени компенсировать потери от снижения цен.

"В текущем году на развитие отраслей АПК Оренбургской области из федерального и регионального бюджетов выделены 3,3 миллиарда рублей. Практически все предприятия воспользовались правом получения субсидий на развитие того или иного направления. Общий объем полученных субсидий хозяйствами превысил 150 миллионов рублей", — сказал губернатор.

По его словам, поддерживая агропромышленный комплекс, государство обоснованно рассчитывает на выполнение аграриями поставленных задач.

Глава региона поручил областному Минсельхозу всесторонне проанализировать все виды государственной поддержки и при подготовке предложений на очередной финансовый год рассмотреть вопрос о выделении субсидий с учетом поправочного коэффициента на животноводство.

"Главы муниципальных образований должны взять под личную ответственность сохранения поголовья КРС, а также выполнение целевых показателей государственной программы", — заявил Берг.

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