На развитие аквакультуры в Вологодской области выделят 28 млн рублей

ВОЛОГДА, 5 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Около 28 миллионов рублей выделят власти Вологодской области из регионального бюджета в 2018 году на реализацию госпрограммы по поддержке развития аквакультуры в регионе, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"У Вологодской области есть все возможности для эффективного развития рыбоводства: большая площадь водоемов, развития транспортная инфраструктура. Только за последние четыре года в регионе удалось сформировать блок рыбоводных организаций, которые инвестируют средства в развитие аквакультуры. Это фирма "Диана" в Кадуйском районе, "Аквакультура" в поселке Ирдоматка Череповецкого района, КФХ Корешкова в Вожегодском районе, "ИММИД-Аквакультура" и "Дельта-Сервис" в Вытегорском районе, а также предприятие "Чистое озеро" в Белозерском районе", — сказал Кувшинников.

По его словам, в прошлом году профильным ведомствам было дано поручение разработать государственную программу по поддержке компаний, занятых производством товарной рыбы. И уже с нынешнего года областной бюджет готов выделять средства на возмещение части затрат на приобретение рыбоводного оборудования, на строительство и модернизацию объектов по выращиванию рыбы и производству рыбной продукции, на приобретение рыбопосадочного материала.

"Сегодня население Вологодской области потребляет 19 тысяч тонн товарной рыбы. Медицинская норма потребления — 28 тысяч тонн. Госпрограмма поддержки аквакультуры позволит нам в ближайшие три года увеличить объемы производства рыбы всех видов в 10 раз — до одной тысячи тонн. Массовое рыбоводство будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности на территории региона",- подчеркнул глава региона.