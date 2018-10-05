В Карелии с начала года уничтожили более полутонны санкционных продуктов

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 окт – РИА Новости. Более 600 кг санкционных сыров, колбас и масла уничтожено в Карелии с января по сентябрь, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

"С января по сентябрь 2018 года в рамках контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами управления произведено 15 задержаний санкционной продукции животного происхождения (сыр, масло, колбаса, бургеры) общим весом 661,7 кг", — говорится в сообщении.

Самое крупное задержание санкционных продуктов зарегистрировано в январе на международном автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" на границе с Финляндией. По информации ведомства, два жителя Карелии пытались провезти партии сыра, масла и бургеров весом 373,8 кг и 178,3 кг.

В управлении уточнили, что вся незаконно ввезенная и реализуемая продукция немедленно уничтожается.

С 6 августа 2014 года действует указ президента РФ № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", устанавливающий запрет на поставку некоторых продовольственных товаров из государств, принявших решение о введении экономических санкций (стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии).