МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Европейские партнеры уже задумались об отказе от доллара в расчетах с Россией, переход на расчеты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием политики США, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это всегда решения с двух сторон, поэтому мы сейчас будем работать с нашими партнерами. Я думаю, что они сейчас тоже заинтересованы. Вы знаете, что прошла информация о рассмотрении вопроса о создании системы евро-SWIFT для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов по расчетам, в том числе за нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары. Мне кажется, европейцы об этом уже задумались. Мы готовы присоединиться к таким предложениям", — ответил Силуанов на вопрос, можно ли ожидать уже в следующем году, что европейские партнеры будут покупать у России газ за евро.

"Мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся со стороны Соединенных Штатов Америки по отношению и к предприятиям, и к финансовым институтам, которые рассчитываются в американской валюте", — добавил он.

В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется. В четверг Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.