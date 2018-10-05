Силуанов рассказал, как изменения курса рубля повлияют на инфляцию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Изменения курса рубля, которые происходили в текущем году, окажут незначительное влияние на инфляцию в году следующем, считает первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, Минфин прогнозирует в 2019 году рост индекса потребительских цен на 4,3%, а в последующие годы — на 4%. "Конечно, это связано с изменением налогового законодательства, это связано с тем, что у нас произошли изменения курсовых соотношений в текущем году. Это, безусловно, окажет влияние на динамику цен в 2019 году", — рассказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Но мы видим, что отклонение целевого показателя 4% — оно несущественное. Поэтому, я думаю, что в целом наши граждане не почувствуют этого изменения", — подчеркнул министр.