Минфин в условиях санкций будет развивать рынок заимствований для населения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин РФ будет в условиях санкций развивать рынок заимствований для населения, упростит условия покупки-продажи облигаций, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы сейчас меняем условия для наших граждан, которые хотят стать инвесторами в эти бумаги, будем упрощать условия покупки и продажи этих бумаг. Они будут, думаю, востребованы — так же, как и в самом начале выпуска таких инструментов для населения. Они будут более простыми с точки зрения покупки-продажи, будет снят ряд ограничений на объем владения, на покупки только у одних банков, которые работают в этом секторе — Сбербанк и ВТБ. Хотим расширить линейку таких банков", — добавил Силуанов.