Силуанов рассказал о пересмотре политики вложения российских резервов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские власти вынуждены пересматривать политику вложения международных резервов РФ, чтобы хранить их в наиболее безрисковых с точки зрения рестрикций активах, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", уточнив, что данные изменения происходят не в пользу американских активов.

"Мы резервы храним в целом ряде, корзине, валют, в различных активах — американских и европейских, активах Великобритании. Поэтому сейчас, конечно, в нынешних условиях абсолютно есть желание хранить их в тех активах, где в меньшей степени существует риск обращения каких-то взысканий, рестрикций на них. С тем, чтобы не было проблем, чтобы можно было быстро выйти из этих активов, использовать эти ресурсы для нужд государства", — сказал Силуанов.

"Мы видим, что существуют изменения в политике Центрального банка в части хранения своих резервов и золотовалютных резервов к ранее сложившейся корзине. Такие изменения происходят не в пользу американских активов", — добавил первый вице-премьер.