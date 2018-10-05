Силуанов рассказал о пересмотре политики вложения российских резервов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские власти вынуждены пересматривать политику вложения международных резервов РФ, чтобы хранить их в наиболее безрисковых с точки зрения рестрикций активах, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", уточнив, что данные изменения происходят не в пользу американских активов.
"Мы видим, что существуют изменения в политике Центрального банка в части хранения своих резервов и золотовалютных резервов к ранее сложившейся корзине. Такие изменения происходят не в пользу американских активов", — добавил первый вице-премьер.