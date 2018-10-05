Россия может перевести текущие контракты на другие валюты, заявил Силуанов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия заинтересована переходить на расчеты в рублях, а также в валютах торговых партнеров, по тем контрактам, которые уже заключены в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы видим, что ситуация с Америкой меняется, вводятся санкции, ограничения, торговые барьеры, ограничения с точки зрения расчетов в долларах. Конечно, сразу приходит мысль о том, а зачем нам нужен доллар в наших расчетах, опасно это или безопасно", — продолжил Силуанов.
"Чтобы обеспечить стабильность расчетов, мы начинаем и предпринимаем меры для того, чтобы переходить на расчеты в первую очередь в национальных валютах, в рублях, евро. Да и китайские юани тоже являются одной из расчетных единиц, которая все больше и больше будет завоевывать доверие и финансовых организаций, и инвесторов", — заключил он.