В Россельхознадзоре считают, что суд оштрафует "Петелинку" за нарушения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сомневается, что суд примет решение о приостановке работы "Петелинской птицефабрики" из-за выявленных в ее продукции нарушений, штраф в этой ситуации более вероятен.

В среду Россельхознадзор сообщил об обращении в суд для приостановки деятельности "Петелинской птицефабрики" (входит в группу "Черкизово") на срок до 90 дней, либо о штрафе для компании в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Основанием для обращения послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции предприятия по итогам отбора проб в одном из магазинов в Москве.

"Мы не думаем, что речь идет о закрытии — суд не примет такого решения, потому что есть альтернативное решение, штраф. Я думаю, если это попало в суд, компания будет оштрафована", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах заседания Общественного совета при Россельхознадзоре.

Глава ведомства сообщил, что в пятницу планирует обсудить ситуацию вокруг птицефабрики с гендиректором "Черкизово" Сергеем Михайловым.

Данкверт также отметил, что и "Петелинская птицефабрика", и "Черкизово" обладают хорошо оборудованными лабораториями, а группа серьезно относится к безопасности своей продукции. "Я думаю, что этот вопрос будет урегулирован в рабочем порядке. Вместе с тем обратить внимание на это нужно", — заключил он.