Силуанов рассказал, что больше всего влияет на курс рубля

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Основное влияние на курс рубля сейчас оказывает внешнее санкционное давление, однако Банк России и правительство РФ знают, как реагировать на колебания курса рубля, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Основное влияние на курс валюты – это, конечно, внешние факторы, связанные с санкциями. В 2017 году, да и в 2018 мы полностью обеспечили устойчивость курса рубля к внешним факторам, связанным с ценами на нефть, введя бюджетное правило. Но обеспечить такую же 100% стабильность курса к влияниям извне, связанным с санкциями, – это сложно", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что Минфин и ЦБ сейчас ведут достаточно аккуратную политику на валютном рынке. "В целом есть понимание, как нам реагировать на складывающуюся ситуацию. Надеюсь, что действия правительства и Центрального банка будут способствовать стабильности курса", — заявил он.

По словам главы Минфина, российский рубль имеет достаточный запас прочности, хотя "в нынешней краткосрочной ситуации конечно, возможна волатильность на валютных рынках в связи с санкционными ограничениями".