Силуанов рассказал, когда введут стимулы для перехода на расчеты в рублях

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стимулы для перехода на расчеты в рублях при экспортных контрактах для снижения зависимости российской экономики от доллара заработают с 2019 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы сейчас будем принимать меры для стимулирования расчетов наших партнеров в рублях. Будем делать налоговые преференции… В наших планах правительства подготовить такие решения в текущем году, чтобы в следующем году они заработали", — сказал он.

В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется. В четверг Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.

Силуанов отметил, что налоговые стимулы, в том числе, предусматривают ускоренный возврат по НДС для экспортеров, постепенную отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях.